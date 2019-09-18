«Байер» — «Локомотив»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

«Байер» и «Локомотив» объявили составы на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча группы D, которая пройдет в Леверкузене, начнется в 22:00 по московскому времени.

«Байер»: Градецки, Та, С. Бендер, Л. Бендер, Бейли, Баумгартлингер, Венделл, Арангис, Хаверц, Фолланд, Беллараби.

Запасные: Эзкан, Драгович, Паулиньо, Амири, Аларио, Дьяби, Вайзер.

«Локомотив»: Гильерме, Хеведес, Чорлука, Мурило, Рыбус, Крыховяк, Игнатьев, Баринов, Мариу, Жемалетдинов, Смолов.

Запасные: Коченков, Живоглядов, Идову, Коломейцев, Эдер, Джорджевич, Тугарев.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Байеру». Коэффициент на его победу — 1.36, на ничью — 5.55, тогда как на успех «Локомотива» — 10.50.

Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0