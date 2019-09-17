Агент: Венгер готов поработать в России

Известный агентпрокомментировал информацию о том, чтоможет возглавить

«Венгер в "Спартаке"? Он уже 22 года тренировал красно-белый клуб (смеется). Я действительно был на матче "Спартака" с "Уралом". Но никаких переговоров с московским клубом по поводу Арсена», — сказал Варга «Спорт-Экспрессу».

«Но Венгер очень позитивно настроен к перспективе поработать в России. Ранее были предварительные разговоры с российскими клубами (конкретно называть не могу), и Арсен был готов рассматривать варианты. Он вообще считает, что чемпионат России недооценен западными специалистами», — добавил агент.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Венгер является кандидатом на пост главного тренера «Спартака», а гендиректор «красно-белых» Томас Цорн отправился на переговоры с тренером в Лондон. 0