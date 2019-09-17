Семин взял на игру с «Байером» 25 футболистов

Юрий Семин
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Главный тренер столичной команды Юрий Семин взял на игру 25 футболистов.
Вратари: Гильерме, Медведев, Коченков.
Защитники: Живоглядов, Идову, Хёведес, Чорлука, Мурило, Кверквелия.
Полузащитники: Баринов, Крыховяк, Ан.Миранчук, Коломейцев, Игнатьев, Жоау Мариу, Рыбусь, Ал.Миранчук, Тугарев, Рыбчинский, Куликов, Дорофеев.
Нападающие: Смолов, Жемалетдинов, Эдер, Джорджевич.
Матч группового этапа Лиги чемпионов «Байер» — «Локомотив» состоится завтра, 18 сентября, в Леверкузене. 0