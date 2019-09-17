Стала известно, сколько Кокорин будет зарабатывать в «Зените»

Александр Кокорин
globallookpress.com
Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на собственные источники, зарплата Кокорина будет значительно снижена по сравнению с той, которую футболист получал по предыдущему соглашению.
28-летний форвард будет зарабатывать около 2,8 миллиона евро в год. За период до июня 2020 года футболист заработает около 1,9 миллиона.
По предыдущему контракту, который был рассчитан до 30 июня, Кокорин зарабатывал чуть меньше 4 миллионов евро.
Напомним, 17 сентября Кокорин вышел на свободу. 0