Медведев: Вариант с арендой Кокорина в «Сочи» не рассматривался

Генеральный директорвысказался о будущем форварда, который 17 сентября вышел на свободу по УДО.

В частности, Медведев отметил, что форвард не будет выступать за «Сочи».

«Слухи про аренду в "Сочи"? Такой вариант даже не рассматривался, оказия какая-то. Александр будет работать в нашем клубе. Сейчас я нахожусь в пути на наш матч с "Лионом" и как раз в ближайшее время надеюсь переговорить с ним», — сказал Медведев «Чемпионату».

«Очень важно, что Саша сделал заявление, что он хотел бы продолжить и завершить карьеру в "Зените", и даже сказал, что готов играть бесплатно. Такие искренние и сознательные заявления произвели впечатление на всех, потому что такими словами не бросаются», — добавил Медведев.

В ближайшее время Кокорин, по словам Медведева, начнет тренироваться по индивидуальной программе:

«Сейчас начнется очень непростая работа по восстановлению и выходу на пик формы. На этой неделе он должен пройти углублённое медицинское обследование, по итогам которого будет составлен план индивидуальных тренировок, восстановительных процедур. Надеюсь, что процесс восстановления пройдет хорошо, и он сможет сыграть как можно быстрее». 0