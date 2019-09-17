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    «Челси» на «Стэмфорд Бридж» проиграл «Валенсии»

    «Челси» — «Валенсия»: счет матча 0:1, обзор гола

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    «Челси» потерпел поражение от «Валенсии» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча группы H, которая прошла на «Стэмфорд Бридж», завершилась со счетом 0:1.

    «Летучие мыши» забили победный гол на 74-й минуте. Даниэль Парехо со стандарта выполнил навес в штрафную, Родриго оторвался от защитников и из вратарской протолкнул мяч в ближний угол ворот.

    Россиянин Денис Черышев вышел в стартовом составе испанской команды. Его заменили на последних минутах второго тайма.

    В следующем туре «Челси» в гостях сыграет с «Лиллем», а «Валенсия» на своем поле встретится с «Аяксом». 0

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