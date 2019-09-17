«Челси» — «Валенсия»: счет матча 0:1, обзор гола

потерпел поражение отв матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча группы H, которая прошла на «Стэмфорд Бридж», завершилась со счетом 0:1.

«Летучие мыши» забили победный гол на 74-й минуте. Даниэль Парехо со стандарта выполнил навес в штрафную, Родриго оторвался от защитников и из вратарской протолкнул мяч в ближний угол ворот.

Россиянин Денис Черышев вышел в стартовом составе испанской команды. Его заменили на последних минутах второго тайма.

В следующем туре «Челси» в гостях сыграет с «Лиллем», а «Валенсия» на своем поле встретится с «Аяксом». 0