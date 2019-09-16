Федун не одобрил отставку Кононова

Чемпионат » сообщает, что после пораженияв 9 туре РПЛ главный тренер «красно-белых» пожелал уйти в отставку. Однако ее не принял владелец московского клуба

Напомним, что 14 сентября команда играла с «Уралом». При этом москвичи выступали на своем поле. Счет поединка составил 1:2 в пользу гостей. После этого результата Олег Кононов решил подать в отставку.

Отмечается, что менеджер «Спартака» подал соответствующий запрос руководству, но Леонид Федун не стал с ним соглашаться и тем самым оставил тренера в команде.

В этом сезоне «Спартак» пока что шестой с 14 очками в активе. Это уже не первое поражение клуба в нынешнем розыгрыше РПЛ. 0