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    Федун не одобрил отставку Кононова

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    «Чемпионат» сообщает, что после поражения «Спартака» в 9 туре РПЛ главный тренер «красно-белых» пожелал уйти в отставку. Однако ее не принял владелец московского клуба
    Леонид Федун    .

    Олег Кононов
    Олег Кононов

    Напомним, что 14 сентября команда играла с «Уралом». При этом москвичи выступали на своем поле. Счет поединка составил 1:2 в пользу гостей. После этого результата Олег Кононов решил подать в отставку.

    Отмечается, что менеджер «Спартака» подал соответствующий запрос руководству, но Леонид Федун не стал с ним соглашаться и тем самым оставил тренера в команде.

    В этом сезоне «Спартак» пока что шестой с 14 очками в активе. Это уже не первое поражение клуба в нынешнем розыгрыше РПЛ. 0

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