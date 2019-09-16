Юран: Если Семака поменяют, он будет сидеть без работы

Бывший форвард сборной Россиисчитает, что уне получится быстро найти работу после возможного увольнения из

«А "Спартак" может попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Сколько тренеров там сменилось! В машине можно поменять колесо, и она поедет.

А тренеру нужно дать какое-то время. Здесь же сразу крик-шум: "Давайте другого тренера! Этот не устраивает". Из-за такой чехарды и нет результата.

Ему надо немного зацепиться ногами за землю. Не будет у "Зенита" результата в Лиге чемпионов, и все может поменяться. Желать этого я не буду.

Дай бог, чтобы он как можно дольше работал в "Зените". Но если его поменяют, будет сидеть без работы.

Я хочу посмотреть, как он тогда не пойдет в "Спартак", если ему предложат», — приводит слова Юрана «Спорт день за днем». 0