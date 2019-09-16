Григорян: Если бы меня начали поливать матом, на месте судьи я бы тоже показал красную

Главный тренер футбольного клуба «Тамбов»поделился мнением о ситуации с удалением полузащитника командыв матче 9-го тура РПЛ с ЦСКА (0:2).

«Очень серьезная для нас потеря, так как Валера — системообразующий игрок. Я его ни в коем случае не оправдываю. Он подвел команду. Поговорю с ним и с остальными ребятами по поводу поведения на поле.

Часто арбитры достаточно лояльно относятся к оскорблениям со стороны игроков топ-клубов. Возможно, мои подопечные видят это и думают, что и им все сойдет с рук.

Но в нашей ситуации мы не можем позволить себе эмоциональные высказывания в адрес судей. В итоге получили красную карточку на ровном месте.

В этом смысле арбитр все сделал согласно правилам. Оскорбление судьи должно наказываться жестко.

Стараюсь объяснить парням, что не надо смотреть на поведение игроков других клубов. Надо смотреть на себя и расходовать эмоции только на игру.

Понимаю, что для рефери, особенно после введения системы VAR, которая все видит, показать желтую или красную карточку за оскорбления — очень большая опция. Профессиональный футболист должен это понимать.

Судьи — живые люди со своим чувством достоинства и самолюбием. С командами типа "Тамбова", у которых нет ресурса, статуса, они могут поддержать свое реноме.

С другой стороны, даже если арбитр ошибся, это не повод его оскорблять. Если бы меня начали поливать матом, на месте судьи сразу бы показал желтую, а то и красную карточку.

Если законом прописана такая опция, надо ею пользоваться. Не отвечать же футболисту в ответ. Наказание за оскорбление — хорошая мобилизация игроков.

Другое дело, я бы пользовался таким правом в матчах как с топ-клубами, так и с остальными участниками соревнования», — отметил Григорян в интервью Sportbox.ru.

После 9 туров чемпионата России «Тамбов» располагается на 16-й строчке в турнирной таблице, имея в активе 5 очков. 0