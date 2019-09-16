Денайер: Матч с «Зенитом» будет похож на игру с «Ман Сити»

Чемпионат » опубликовал слова защитника, который высказался по поводу предстоящего матча в Лиге чемпионов против питерского

«Я активно тренировался по индивидуальной программе после возвращения из сборной и сейчас хорошо себя чувствую.

Думаю, матч с "Зенитом" будет похож на игру с "Манчестер Сити" в прошлом году. В чемпионате Франции мы пока не достигли лучшего результата, но Лига чемпионов — другое соревнование. Мы попробуем сыграть лучше.

"Зенит" — это сильная команда. У неё много хороших качеств. Мы много времени посвятили изучению "Зенита". Сделаем всё для победы.

Дзюба — очень сильный физически игрок, высокий. Но я постараюсь завтра тоже быть на высоте.

Мы играем на победу в каждом матче. Конечно, дома в принципе легче, ведь за нами болельщики "Лиона" », — заявил Денайер в беседе с журналистами. 0