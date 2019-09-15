«Уотфорд» — «Арсенал»: счет матча 2:2, обзор голов

В рамках пятого тура английской Премьер-лигина выезде сыграл вничью с— 2:2.

«Канониры» открыли счет на 21-й минуте, когда Пьер-Эмерик Обамеянг с пределов штрафной площади поразил ближний угол чужих ворот.

На 32-й минуте Обамеянг оформил дубль, замкнув прострельную передачу Эйнсли Мэйтленд-Найлса.

«Шершни» сократили отставание на 53-й минуте. Жерар Деулофеу около чужих ворот обокрал Сократиса Папастатопулоса и сделал передачу на Тома Клеверли, который и отправил мяч в сетку.

На 81-й минуте хозяева отыгрались благодаря пенальти, который реализовал Роберто Перейра.

АПЛ. 5-й тур «Уотфорд» — «Арсенал» — 2:2 (0:2) Голы: Обамеянг, 21 (0:1). Обамеянг, 32 (0:2). Клеверли, 53 (1:2). Перейра, 81 — с пенальти (2:2)«Уотфорд»: Фостер, Кико Фемения, Кабаселе, Доусон, Холевас (Янмат, 78), Капуэ, Клеверли, Дукуре, Хьюз (Перейра, 63), Деулофеу, Грэй (Сарр, 54)«Арсенал»: Лено, Папастатопулос, Давид Луиз, Колашинац, Езил (Нелсон, 71), Джака, Себальос (Уиллок, 60), Мэйтланд-Найлс, Гендузи (Торрейра, 67), Обамеянг, ПепеПредупреждения: Колашинац, 43. Гендузи, 45+2. Холевас, 45+2. Кико Фемения, 56. Лено, 76. Капуэ, 90+1

В турнирной таблице АПЛ «Арсенал» занимает седьмое место (8 очков), а «Уотфорд» — 20-е (2 очка). 0