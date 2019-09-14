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    Кикнадзе: По предварительным результатам, у Антона Миранчука серьезное повреждение

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    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе после матча 9-го тура чемпионата России с «Сочи» (1:0) заявил, что команде найдется, кем заменить травмированных игроков.

    Антон Миранчук
    Антон Миранчук

    В этой встрече повреждения получили защитник Бенедикт Хеведес и полузащитник Антон Миранчук.

    «Очень напряженная игра была сегодня, до последнего не было ясно, кто победит.

    Нашим футболистам не хватило скорости, это меня беспокоит перед матчами в Лиге чемпионов. Но будем считать, что сегодня наши футболисты экономили силы.

    Нам хватит глубины состава, чтобы заменить Миранчуков. По предварительным результатам, у Антона серьезное повреждение, посмотрим, что покажет медицинское обследование.

    Конечно, это два наших ключевых футболиста, и их потеря будет ощутима. Но у нас есть, с кем играть, а дальше все будет зависеть от тренерского гения Юрия Семина», — заявил Кикнадзе в интервью ТАСС. 0

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