Кикнадзе: По предварительным результатам, у Антона Миранчука серьезное повреждение

Генеральный директор «Локомотива»после матча 9-го тура чемпионата России с «Сочи» (1:0) заявил, что команде найдется, кем заменить травмированных игроков.

В этой встрече повреждения получили защитник Бенедикт Хеведес и полузащитник Антон Миранчук.

«Очень напряженная игра была сегодня, до последнего не было ясно, кто победит.

Нашим футболистам не хватило скорости, это меня беспокоит перед матчами в Лиге чемпионов. Но будем считать, что сегодня наши футболисты экономили силы.

Нам хватит глубины состава, чтобы заменить Миранчуков. По предварительным результатам, у Антона серьезное повреждение, посмотрим, что покажет медицинское обследование.

Конечно, это два наших ключевых футболиста, и их потеря будет ощутима. Но у нас есть, с кем играть, а дальше все будет зависеть от тренерского гения Юрия Семина», — заявил Кикнадзе в интервью ТАСС. 0