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    Марселино: Победа в Кубке Испании была спусковым крючком моего увольнения

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    Бывший главный тренер «Валенсии» Марселино Тораль прокомментировал своё увольнение из клуба.

    Марселино Тораль
    Марселино Тораль

    Напомним, специалист был уволен из «Валенсии» 11 сентября. Новым наставником «летучих мышей» стал Альберт Селадес.

    «Я абсолютно уверен, что спусковым крючком для моего увольнения стала победа в Кубке.

    В течение всего сезона мы получали прямые и косвенные указания о том, что нам нужно отказаться от притязаний на этот трофей.

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    • Когда я отправился в Сингапур 19 июля, Лим поздравил меня с выходом в Лигу чемпионов, а не с выигрышем Кубка. Вы можете понять моё удивление?

    Тренерский штаб хотел сражаться и выиграть Кубок. Победа в Кубке была спусковым крючком для моего увольнения», — приводит слова Марселино «Чемпионат» со ссылкой на El Mundo Deportivo. 0

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