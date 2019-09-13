Марселино: Победа в Кубке Испании была спусковым крючком моего увольнения

Марселино Тораль
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Напомним, специалист был уволен из «Валенсии» 11 сентября. Новым наставником «летучих мышей» стал Альберт Селадес.
«Я абсолютно уверен, что спусковым крючком для моего увольнения стала победа в Кубке.
В течение всего сезона мы получали прямые и косвенные указания о том, что нам нужно отказаться от притязаний на этот трофей.
Когда я отправился в Сингапур 19 июля, Лим поздравил меня с выходом в Лигу чемпионов, а не с выигрышем Кубка. Вы можете понять моё удивление?
Тренерский штаб хотел сражаться и выиграть Кубок. Победа в Кубке была спусковым крючком для моего увольнения», — приводит слова Марселино «Чемпионат» со ссылкой на El Mundo Deportivo. 0