Черевченко: Голы привезли сами себе, допустили грубые ошибки

Главный тренер «Арсенала»прокомментировал поражение команды в гостевом матче 9-го тура чемпионата России против(1:2).

«Изначально было ясно, что "Зенит" будет играть первым номером. Мы перестроили схему, так как 5 основных игроков сегодня отсутствовали.

Обкатывали ее три дня. Понятно, что этого мало. Моментами было неплохо, моментами — плохо. Голы привезли сами себе. Допустили грубые ошибки. Это футбол. Бывает. Будем исправляться.

Кадровые потери? Да нет, все эти ребята были с командой. Это первое. Второе — исполнительское мастерство. Бывает. У всех бывает.

И по схеме — у нас просто не было другого выбора. Потому что мы ждали наших сборников. Так получилось.

Не было сегодня крайних хавов. Были бы — играли бы 4-3-3 и ничего бы не меняли. Ну, зато теперь у нас есть две схемы», — приводит слова Черевченко пресс-служба «Зенита».

«Арсенал», имея в активе 13 очков, расположился на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре чемпионата «Арсенал» на своем поле встретится с «Уралом». 0