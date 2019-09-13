ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген КлоппВозвращение Лиги чемпионов. Новые правила и старые фавориты
  • 22:01
    • «Зенит» одержал победу над тульским «Арсеналом»
  • 21:49
    • ЦСКА победил СКА в первом «армейском» дерби сезона
  • 21:35
    • «Ак Барс» удержал победу над «Магниткой»
  • 17:18
    • Гвардиола назвал приблизительные сроки восстановления Ляпорта
  • 17:03
    • Сборная Аргентины не пустила Францию в финал чемпионата мира
    Все новости спорта

    Черевченко: Голы привезли сами себе, допустили грубые ошибки

    Арсенал Тула Зенит РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко прокомментировал поражение команды в гостевом матче 9-го тура чемпионата России против «Зенита» (1:2).

    Игорь Черевченко
    Игорь Черевченко

    «Изначально было ясно, что "Зенит" будет играть первым номером. Мы перестроили схему, так как 5 основных игроков сегодня отсутствовали.

    Обкатывали ее три дня. Понятно, что этого мало. Моментами было неплохо, моментами — плохо. Голы привезли сами себе. Допустили грубые ошибки. Это футбол. Бывает. Будем исправляться.

    Кадровые потери? Да нет, все эти ребята были с командой. Это первое. Второе — исполнительское мастерство. Бывает. У всех бывает.

    И по схеме — у нас просто не было другого выбора. Потому что мы ждали наших сборников. Так получилось.

    Не было сегодня крайних хавов. Были бы — играли бы 4-3-3 и ничего бы не меняли. Ну, зато теперь у нас есть две схемы», — приводит слова Черевченко пресс-служба «Зенита».

    «Арсенал», имея в активе 13 очков, расположился на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре чемпионата «Арсенал» на своем поле встретится с «Уралом». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Удачный дебют. Новичок ЦСКА принес армейцам победу в Туле
  • 02/09/2019 в 00:52
    •
  • Прогноз
  • «Барселона» — «Валенсия»
  • 1.87
  • Завтра в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реалу» будет нелегко
  • «Реал» — «Леванте». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
  • Сумеет ли «Ливерпуль» сразу взять игру под контроль?
  • «Ливерпуль» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 1.53
    •
  • Оставит ли «Ювентус» «Фиорентину» с нулем?
  • «Фиорентина» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Голландия — теневой лидер группы C Футбол Главные интриги перед финишем отбора на Евро-2020Что будет самым интересным дальше в квалификации? Вчера в 03:400
  • 14:02
    • Григорян подтвердил информацию о переговорах с Туре
  • 13:49
    • Нападающий «Норвича» признан лучшим игроком АПЛ в августе
  • 13:33
    • Сборная Испании — первый финалист чемпионата мира
    Килиан Мбаппе Игры Виртуальные скорости. Самые быстрые игроки в FIFA 20Возглавляет список нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе 11/09/2019 в 22:130
  • Экспресс дня

  • Будут ли у «Зенита» трудности с тульским «Арсеналом»?
  • 3.01
    •
  • 23:35
    • «Вольфсбург» сыграл вничью с «Фортуной»
  • 23:20
    • Дзюба: Было бы сверхэгоизмом не дать Дриусси бить пенальти
  • 23:04
    • Черевченко: Голы привезли сами себе, допустили грубые ошибки
    Рахим Стерлинг Футбол Англия — Косово: супергерой Стерлинг, беда в полузащите и бесстрашные гостиСборные Англии и Косово забили восемь мячей на двоих 11/09/2019 в 17:240
  • 22:52
    • Семак: Хорошо, что смогли, пропустив, забить снова
  • 22:36
    • «Лилль» уверенно обыграл «Анже»
  • 22:22
    • «Торпедо» в овертайме дожало «Йокерит»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие