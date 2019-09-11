«Локомотив» огласил заявку на Лигу чемпионов

Как сообщает « Чемпионат », ссылаясь на пресс-службу московского, клуб составил список футболистов, которые будут заявлены на турнир. Всего в заявке 29 футболистов.

Заявка поделена на два списка. В список А попали такие игрок: Маринато Гилерме, Никита Медведев, Антон Коченков, Дмитрий Живоглядов, Брайан Идову, Бенедект Хёведес, Ведран Чорлука, Владислав Игнатьев, Мурило, Борис Ротенберг, Соломон Кверквелия, Дмитрий Баринов, Гжегож Крыховяк, Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов, Александр Коломейцев, Жоау Мариу, Алексей Миранчук, Мацей Рыбусь, Фёдор Смолов, Эдер, Лука Джорджевич, Жемалетдинов.

В списке B оказались Илья Сухорученко, Михаил Лысов, Никита Дорофеев, Даниил Куликов, Дмитрий Рыбчинский, Николай Титков, Роман Тугарев.

Напомним, что «Локомотив» попал в группу, в которой ему придется встретиться с «Ювентусом», «Байером» и «Атлетико». 0