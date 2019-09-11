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    Определились все участники 2-го этапа отбора ЧМ-2022 в Африке

    Чемпионат мира по футболу-2022
    Состоялись последние ответные матчи 1-го раунда отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Африке.

    Завершился первый раунд отбора ЧМ-2022 в Африке
    Завершился первый раунд отбора ЧМ-2022 в Африке

    По их итогам определились все участники следующего этапа.

    Во 2-м раунде к 26 лучшим командам рейтинга КАФ примкнут 14 победителей 1-го этапа. 40 сборных поделятся на 10 групп, в третий этап выйдет по одной команде из каждой группы.

    В 3-м раунде 10 сборных поделятся на пары и проведут по два матча, победители противостояний сыграют на ЧМ-2022 в Катаре.

    Во второй раунд пробились: Эфиопия, Зимбабве, Намибия, Танзания, Джибути, Малави, Ангола, Либерия, Мозамбик, Гвинея-Бисау, Экваториальная Гвинея, Того, Судан, Руанда. 0

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