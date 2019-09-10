Сборная Украины спаслась от поражения в матче с Нигерией

Фрагмент матча
globallookpress.com
Счет в матче уже на 4-й минуте открыли нигерийцы — отличился Джо Арибо. На 34-й минуте Виктор Осимхен реализовал пенальти, удвоив преимущество африканцев.
Хозяева отквитали один мяч на 78-й минуте благодаря голу Александра Зинченко, а на 79-й минуте Роман Яремчук сравнял счет.
Товарищеские матчи
Украина — Нигерия — 2:2 (0:2)
Голы: Арибо, 4 (0:1). Осимен, 34 — с пенальти (0:2). Зинченко, 78 (1:2). Яремчук, 79 (2:2)Украина: Лунин, Соболь, Бурда, Матвиенко, Ярмоленко (Марлос, 58), Караваев, Коваленко (Буяльский, 67), Малиновский (Шепелев, 76), Зинченко, Цыганков (Коноплянка, 73), Мораес (Яремчук, 37)Нигерия: Узохо, Трост-Эконг (Авазьем, 87), Коллинз, Эйна, Аджайи, Этебо, Арибо, Ивоби (Эсити, 70), Калу (Саймон, 73), Осимен (Маджа, 90+1), Чиквуэзе (Деннис, 82)Предупреждение: Осимен, 84