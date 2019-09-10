Сборная Украины спаслась от поражения в матче с Нигерией

на своем поле сыграла вничью с(2:2) в товарищеском матче, прошедшем на «Днепр-Арене».

Счет в матче уже на 4-й минуте открыли нигерийцы — отличился Джо Арибо. На 34-й минуте Виктор Осимхен реализовал пенальти, удвоив преимущество африканцев.

Хозяева отквитали один мяч на 78-й минуте благодаря голу Александра Зинченко, а на 79-й минуте Роман Яремчук сравнял счет.