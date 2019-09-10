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    В Швеции установят памятник Ибрагимовичу

    Сборная Швеции MLS Между тем Светская жизнь
    В Швеции установят памятник форварду «Лос-Анджелес Гэлакси» Златану Ибрагимовичу, сообщает AS.

    Златан Ибрагимович
    Златан Ибрагимович

    Инициатором возведения монумента выступила Федерация футбола Швеции.

    Статуя из бронзы высотой в 2,7 метра и весом в 500 килограммов будет установлена в Мальме. Открытие состоится 8 октября.

    Памятник разместится на площади между старым и новым стадионами «Мальме», где Ибрагимович начинал карьеру.

    Ибрагимович забил за сборную Швеции 62 гола. Также на его счету более 400 мячей за «Мальме», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Милан», «Барселону», «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси». 0

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