В Швеции установят памятник Ибрагимовичу

В Швеции установят памятник форварду «Лос-Анджелес Гэлакси», сообщает AS.

Инициатором возведения монумента выступила Федерация футбола Швеции.

Статуя из бронзы высотой в 2,7 метра и весом в 500 килограммов будет установлена в Мальме. Открытие состоится 8 октября.

Памятник разместится на площади между старым и новым стадионами «Мальме», где Ибрагимович начинал карьеру.

Ибрагимович забил за сборную Швеции 62 гола. Также на его счету более 400 мячей за «Мальме», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Милан», «Барселону», «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси». 0