Российская молодежка не справилась с Болгарией

Сборная России в выездном матче второго тура квалификационного раунда молодежного чемпионата Европы-2021 сыграла вничью с Болгарией — 0:0.

На 53-й минуте Иван Обляков навесил со штрафного, после чего Игорь Дивеев на добивании поразил сетку ворот. Судья не засчитал гол, усмотрев нападение на голкипера соперников Даниела Наумова.

На 88-й минуте с поля был удален Иван Игнатьев, вышедший на замену на 64-й минуте.

В таблице группы 5 россияне с 4 очками занимают третье место после двух туров. Ранее россияне обыграли дома Сербию — 1:0. После двух туров в группе 5 лидируют поляки, набравшие шесть очков.

В финальную стадию Евро попадут победители групп и шесть лучших команд из занявших вторые места.