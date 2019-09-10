Российская молодежка не справилась с Болгарией

Фрагмент матча
РФС
На 53-й минуте Иван Обляков навесил со штрафного, после чего Игорь Дивеев на добивании поразил сетку ворот. Судья не засчитал гол, усмотрев нападение на голкипера соперников Даниела Наумова.
На 88-й минуте с поля был удален Иван Игнатьев, вышедший на замену на 64-й минуте.
В таблице группы 5 россияне с 4 очками занимают третье место после двух туров. Ранее россияне обыграли дома Сербию — 1:0. После двух туров в группе 5 лидируют поляки, набравшие шесть очков.
В финальную стадию Евро попадут победители групп и шесть лучших команд из занявших вторые места.
Чемпионат Европы. Молодежные команды. Отборочный турнир. Группа 5
Болгария — Россия — 0:0
Болгария: Наумов, Турицов, Христов, Петков, Митков, Юруков (Янков, 90+2), Котев, Крастев, Иванов (Михайлов, 84), Минчев (Антов, 46), Йорданов (Димитров, 62)Россия: Максименко, Рассказов, Дивеев, Евгеньев, Калугин, Степанов, Ломовицкий (Грулев, 90), Умяров, Обляков, Кучаев (Лесовой, 46), Чалов (Игнатьев, 64)Предупреждения: Чалов, 31. Христов, 37. Рассказов, 58. Ломовицкий, 61. Калугин, 90+3Удаление: Игнатьев, 87