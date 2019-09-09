Легенда «Атлетика» продолжит карьеру в Японии

Японскаяна своем официальном сайте объявила о переходе бывшего полузащитника

Испанец перебрался в новую команду на правах свободного агента. Подробности сделки не уточняются.

Сусаэта этим летом покинул «Атлетик», в структуре которого находился целых 22 года. Все лето футболист находился без работы и искал лучший для себя вариант.

В прошлом сезоне Примеры 31-летний хавбек провел 21 поединок, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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