Легенда «Атлетика» продолжит карьеру в Японии

Маркель Сусаэта
globallookpress.com
Испанец перебрался в новую команду на правах свободного агента. Подробности сделки не уточняются.
Сусаэта этим летом покинул «Атлетик», в структуре которого находился целых 22 года. Все лето футболист находился без работы и искал лучший для себя вариант.
В прошлом сезоне Примеры 31-летний хавбек провел 21 поединок, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.
マルケル スサエタ選手 ガンバ大阪へ完全移籍のお知らせ https://t.co/lycxcJnJVh #ガンバ大阪 #GAMBAOSAKA pic.twitter.com/NzAZrRCP17— ガンバ大阪オフィシャル (@GAMBA_OFFICIAL) 9 сентября 2019 г.