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    Норманн: Карпин — фантастический тренер

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    Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн похвалил главного тренера команды Валерия Карпина.

    Матиас Норманн
    Матиас Норманн

    «У нас фантастический тренер, он хорош во всем. Знает, как нужно поговорить со мной и настроить на игру. Мы периодически беседуем с ним лично», — сказал Норманн.

    Хавбек также отметил, что доволен своим прогрессом на поле:

    «Я наслаждаюсь своей ролью на поле. С января я стал более профессиональным, я упорно работаю, набираюсь опыта. Я стал лучше понимать свое тело. Раньше считал, что чем больше занимаюсь в тренажерном зале, тем лучше буду играть, но меня часто беспокоили травмы. Сейчас тренерский штаб направляет работу в правильное русло», — цитирует легионера официальный сайт «Ростова». 0

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