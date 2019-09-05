Норманн: Карпин — фантастический тренер

Полузащитникпохвалил главного тренера команды

«У нас фантастический тренер, он хорош во всем. Знает, как нужно поговорить со мной и настроить на игру. Мы периодически беседуем с ним лично», — сказал Норманн.

Хавбек также отметил, что доволен своим прогрессом на поле:

«Я наслаждаюсь своей ролью на поле. С января я стал более профессиональным, я упорно работаю, набираюсь опыта. Я стал лучше понимать свое тело. Раньше считал, что чем больше занимаюсь в тренажерном зале, тем лучше буду играть, но меня часто беспокоили травмы. Сейчас тренерский штаб направляет работу в правильное русло», — цитирует легионера официальный сайт «Ростова». 0