Болельщик шотландскогополучил пожизненный запрет на посещение домашних матчей клуба за то, что насмехался над покойной сестрой капитана, сообщает The Sun.

«Рейнджерс» пожизненно запретил фанату посещать «Айброкс» twitter.com/rangersfc LIVE ТВ-трансляции спорта Играть!

2 сентября «Селтик» обыграл «Рейнджерс» в дерби в рамках чемпионата Шотландии (2:0). После матча, когда капитан «Селтика» подходил к автобусу, один из болельщиков принципиального соперника выкрикнул: «Как сестра?». В ответ Браун остановился и уставился на фаната. Сестра футболиста Фиона умерла в 2008 году в возрасте 21 года от рака кожи.

В «Рейнджерс» на этот инцидент отреагировали решением больше никогда не пропускать фаната на домашние матчи команды.

«Рейнджерс» и «Селтик» являются принциапиальными соперниками в Шотландии. Оба клуба лидеры по количеству чемпионских титулов страны, у «Рейнджерс» — 54 трофея, у «Селтика» — 50. 0