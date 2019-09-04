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    «Рейнджерс» пожизненно запретил фанату посещать «Айброкс»

    Рейнджерс Между тем Болельщики Скандалы
    Болельщик шотландского «Рейнджерс» получил пожизненный запрет на посещение домашних матчей клуба за то, что насмехался над покойной сестрой капитана «Селтика» Скотта Брауна, сообщает The Sun.

    «Рейнджерс» пожизненно запретил фанату посещать «Айброкс»
    «Рейнджерс» пожизненно запретил фанату посещать «Айброкс»

    2 сентября «Селтик» обыграл «Рейнджерс» в дерби в рамках чемпионата Шотландии (2:0). После матча, когда капитан «Селтика» подходил к автобусу, один из болельщиков принципиального соперника выкрикнул: «Как сестра?». В ответ Браун остановился и уставился на фаната. Сестра футболиста Фиона умерла в 2008 году в возрасте 21 года от рака кожи.

    В «Рейнджерс» на этот инцидент отреагировали решением больше никогда не пропускать фаната на домашние матчи команды.

    «Рейнджерс» и «Селтик» являются принциапиальными соперниками в Шотландии. Оба клуба лидеры по количеству чемпионских титулов страны, у «Рейнджерс» — 54 трофея, у «Селтика» — 50. 0

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