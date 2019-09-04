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    Дзагоев рад, что в Кубке ЦСКА сыграет против «Алании»

    ЦСКА Алания Кубок России Футбол России
    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев выразил радость в связи с тем, что в 1/16 финала Кубка России армейцам придется ехать в гости к «Алании».

    Алан Дзагоев
    Алан Дзагоев

    «Я рад, что в Кубке нам выпала именно "Алания". В последний раз бывал во Владикавказе в начале июня, когда проводил там турнир под эгидой ДФЛ.

    Для меня такой жребий — повод лишний раз съездить домой (улыбается). Сыграть на родном стадионе, где я раньше сам когда-то сидел на трибунах, а когда выступал, всегда испытывал особые эмоции.

    Виктор Михайлович (Гончаренко) сказал, что я пообещал ему быть готовым к игре с "Аланией"? Вообще-то я планирую вернуться даже раньше, а там посмотрим, как оно будет», — заявил Дзагоев в интервью клубной пресс-службе. 0

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