Дзагоев рад, что в Кубке ЦСКА сыграет против «Алании»

Алан Дзагоев
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«Я рад, что в Кубке нам выпала именно "Алания". В последний раз бывал во Владикавказе в начале июня, когда проводил там турнир под эгидой ДФЛ.
Для меня такой жребий — повод лишний раз съездить домой (улыбается). Сыграть на родном стадионе, где я раньше сам когда-то сидел на трибунах, а когда выступал, всегда испытывал особые эмоции.
Виктор Михайлович (Гончаренко) сказал, что я пообещал ему быть готовым к игре с "Аланией"? Вообще-то я планирую вернуться даже раньше, а там посмотрим, как оно будет», — заявил Дзагоев в интервью клубной пресс-службе. 0