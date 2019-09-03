Венгер счастлив, что Неймар остался в ПСЖ

Экс-тренер лондонскогопрокомментировал сорвавшийся переход форварда ПСЖ

«Неймар один из лучших игроков в мире и я счастлив, что он остался в ПСЖ. Если из твоей команды начинают уходить игроки топ-уровня, то постепенно уйдут и другие.

Даже если клуб обладает большим бюджетом, очень трудно удержать игроков, делающих разницу на футбольном поле. Таких футболистов нельзя терять ни в коем случае.

Если необходимо удержать такого форварда, как Неймар, то лучше договориться с ним, объяснить насколько он важен для команды, чем позволить уйти ему в другой клуб», — цитирует Венгера Goal.

Контракт бразильского форварда с ПСЖ действует до 2022 года. 0