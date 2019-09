Роналду в десятый раз стал лучшим игроком года в Португалии

Нападающийпризнан лучшим португальским футболистом года. Этой награды Криштиану удостаивается уже в десятый раз за свою карьеру, сообщает Daily Mail.

34-летний футболист в финале голосования обошел полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву и нападающего «Атлетико» Жоау Фелиша.

В прошлом сезоне Роналду выиграл чемпионат Италии с «Ювентусом». Вместе со сборной Португалии игрок завоевал главный трофей в Лиге наций. Ранее форвард вошел в тройку лучших игроков года по версии ФИФА.

