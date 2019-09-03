Демирель завершил карьеру и вошел в тренерский штаб «Фенербахче»

Легендарный турецкий голкиперзавершил карьеру и вошел в тренерский штаб, за который отыграл 17 лет, сообщает официальный сайт клуба.

«Мы благодарим вратаря и капитана нашего клуба за все его усилия и вклад в команду. Желаем бесконечных успехов в новой роли», — говорится в заявлении стамбульской команды.

Демирель выступал за «Фенербахче» с 2002 года. Вратарь провел в составе команды 515 официальных матчей (190 — на ноль) и пропустил 500 голов. Он — пятикратный чемпион Турции, двукратный обладатель Кубка страны, трижды завоевывал Суперкубок Турции.

За сборную Турции Демирель сыграл 63 встречи (19 — на ноль), пропустив 48 мячей. Является бронзовым призером чемпионата Европы — 2008. 0