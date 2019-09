Ибрагимович оформил 23 гол в 23 матчах MLS

На официальной страницев Twitter появились видеозаписи с результативными действиями. Футболист забил и отдал голевую передачу в матче MLS с

На данный момент у нападающего уже 23 мяча, причем сыграл он 23 поединка. Благодаря очередному голу шведский форвард продлил свою голевую серию до 4 матчей.

За вторую строчку Ибрагимович борется с Джозефом Мартинесом — нападающим клуба «Атланта». Оба имеют по 23 мяча, однако Златан провел на 2 игры меньше.

Отметим, что матч с «Сиэтл Саундерс» «Гэлакси» выиграл со счетом 3:4.

ALLEY OOP! @Ibra_official and @SLletget get #LAGalaxy back into the game! pic.twitter.com/sp07dFJHy3

Mr. Hustle.@AntunaUriel in the right place at the right time for the first equalizer 👏 pic.twitter.com/C1AA3avP4D