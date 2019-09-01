«Спартак» — «Зенит»: счет матча 0:1, обзор гола

Московскийпотерпел домашнее поражение от питерского(0:1) в матче 8-го тура российской Премьер-лиги.

На 32-й минуте Зелимхан Бакаев подобрал отскок возле штрафной «Зенита», на замахе убрал двух соперников и пробил, а мяч после рикошета влетел в ворота питерского клуба.

Однако, арбитр Виталий Мешков после видеопросмотра отменил гол «Спартака», усмотрев игру рукой у Бакаева.

А на 41-й минуте Ригони навесил с углового, Юрий Жирков подхватил мяч возле штрафной «Спартака» и нанёс роскошный удар по диагонали в дальний верхний угол. Максименко не дотянулся.

«Зенит» по очкам догнал «Краснодар» и «Ростов» — у трех лидирующих команд по 17 баллов. «Спартак» (14) занимает шестую строчку таблицы РПЛ.