«Спартак» — «Зенит»: счет матча 0:1, обзор гола

Фрагмент матча
«Спартак»
На 32-й минуте Зелимхан Бакаев подобрал отскок возле штрафной «Зенита», на замахе убрал двух соперников и пробил, а мяч после рикошета влетел в ворота питерского клуба.
Однако, арбитр Виталий Мешков после видеопросмотра отменил гол «Спартака», усмотрев игру рукой у Бакаева.
А на 41-й минуте Ригони навесил с углового, Юрий Жирков подхватил мяч возле штрафной «Спартака» и нанёс роскошный удар по диагонали в дальний верхний угол. Максименко не дотянулся.
«Зенит» по очкам догнал «Краснодар» и «Ростов» — у трех лидирующих команд по 17 баллов. «Спартак» (14) занимает шестую строчку таблицы РПЛ.
РПЛ. 8-й тур
«Спартак» (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:1 (0:1)
Гол: Жирков, 41«Спартак» (Москва): Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Ларссон (Понсе, 64), Зобнин, Гулиев (Умяров, 74), Тил, Бакаев (Мельгарехо, 83), Шюррле«Зенит» (Санкт-Петербург): Лунев, Смольников, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ригони (Ерохин, 46), Барриос, Оздоев, Жирков (Кузяев, 85), Дзюба, Азмун (Шатов, 76)Предупреждения: Гулиев, 3. Айртон, 15. Оздоев, 27. Ригони, 44. Жирков, 54. Иванович, 61. Дуглас Сантос, 66