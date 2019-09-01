ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гризманн провалил вторую из трех игр за «Барселону»Неймар мешает «Барселоне» выигрывать
  • 21:00
    • Гол Жиркова принес «Зениту» победу над «Спартаком»
  • 21:06
    • «Рома» обменялась голами с «Лацио»
  • 20:23
    • «Арсенал» ушел от поражения в матче с «Тоттенхэмом»
  • 19:29
    • «Авангард» одолел ЦСКА в матче Кубка открытия КХЛ
  • 19:16
    • Леклер выиграл Гран-при Бельгии, Квят — седьмой
    Все новости спорта

    Гол Жиркова принес «Зениту» победу над «Спартаком»

    «Спартак» — «Зенит»: счет матча 0:1, обзор гола

    РПЛ Футбол России Спартак Зенит Календарь РПЛ
    Московский «Спартак» потерпел домашнее поражение от питерского «Зенита» (0:1) в матче 8-го тура российской Премьер-лиги.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    На 32-й минуте Зелимхан Бакаев подобрал отскок возле штрафной «Зенита», на замахе убрал двух соперников и пробил, а мяч после рикошета влетел в ворота питерского клуба.

    Однако, арбитр Виталий Мешков после видеопросмотра отменил гол «Спартака», усмотрев игру рукой у Бакаева.

    А на 41-й минуте Ригони навесил с углового, Юрий Жирков подхватил мяч возле штрафной «Спартака» и нанёс роскошный удар по диагонали в дальний верхний угол. Максименко не дотянулся.

    «Зенит» по очкам догнал «Краснодар» и «Ростов» — у трех лидирующих команд по 17 баллов. «Спартак» (14) занимает шестую строчку таблицы РПЛ.

    РПЛ. 8-й тур
    «Спартак» (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:1 (0:1)
    Гол: Жирков, 41«Спартак» (Москва): Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Ларссон (Понсе, 64), Зобнин, Гулиев (Умяров, 74), Тил, Бакаев (Мельгарехо, 83), Шюррле«Зенит» (Санкт-Петербург): Лунев, Смольников, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ригони (Ерохин, 46), Барриос, Оздоев, Жирков (Кузяев, 85), Дзюба, Азмун (Шатов, 76)Предупреждения: Гулиев, 3. Айртон, 15. Оздоев, 27. Ригони, 44. Жирков, 54. Иванович, 61. Дуглас Сантос, 66
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Магия Шомуродова и подвиг Чернова подарили «Ростову» лидерство в РПЛ
  • 00:42
    •
  • Прогноз
  • «Вильярреал» — «Реал»
  • 2.75
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Одержит ли «Фиорентина» первую победу в Серии А?
  • «Дженоа» — «Фиорентина». Прогноз и ставки
  • 4.75
    •
  • Повторит ли «Интер» успех первого тура?
  • «Кальяри» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
  • Сдержит ли «Вильярреал» «Реал»?
  • «Вильярреал» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Серхио Агуэро Футбол АПЛ. «МанСити» разгромил «Брайтон», «Ливерпуль» — «Бернли», дерби «Арсенала» и «Тоттенхэма»Обзор матчей 4 тура английской Премьер-лиги 18:070
  • 17:23
    • Сборная США с победы стартовала на чемпионате мира
  • 16:10
    • «Динамо» усилилось полузащитником «Дженоа»
  • 15:56
    • «Краснодар» вырвал победу у «Урала»
    «Урал» — «Краснодар» Футбол РПЛ. «Краснодар» одолел «Урал», «Локо» уступил «Ростову», ЦСКА в гостях у «Арсенала»Обзор матчей восьмого тура чемпионата России по футболу 16:030
  • Экспресс дня

  • Продолжат ли «матрасники» идти без потерь?
  • 3.00
    •
  • 21:19
    • «Айнтрахт» вырвал победу у «Фортуны»
  • 20:39
    • «Монако» упустил победу в матче со «Страсбургом»
  • 20:14
    • Дубль Парехо принес «Валенсии» победу над «Мальоркой»
    «Локомотив» — «Ростов» Футбол Магия Шомуродова и подвиг Чернова подарили «Ростову» лидерство в РПЛРеакция спортивных СМИ на поражение «Локомотива» в Черкизово 00:420
  • 15:38
    • «Спартак» подтвердил подписание Крала
  • 13:07
    • Сборная Австралии обыграла Канаду в матче ЧМ-2019
  • 19:57
    • Гончаренко назвал справедливой победу ЦСКА в Туле
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие