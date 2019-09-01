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    Гончаренко назвал справедливой победу ЦСКА в Туле

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    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями после гостевого матча 8-го тура с тульским «Арсеналом» (2:1).

    Виктор Гончаренко
    Виктор Гончаренко

    «Понравился накал, желание команд. Болельщики создали очень хорошую атмосферу на трибунах.

    Думаю, наша победа закономерна. Мы создали достаточно моментов — это касается и первого тайма, и второго.

    Когда не используешь столько шансов, в любом случае можешь ждать какую-то опасность в ответ.

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    Знаем, что "Арсенал" умеет атаковать — есть игроки, которые могут как пробить, так и завершить уже в штрафной площади.

    Поэтому нужно было быть внимательными, где-то моментами неоправданно легко теряли мяч в центре поля. Но это, опять же, издержки того, что у нас молодая команда.

    У нас достаточно давно не было волевых побед. То, что нам удалось ее добиться перед большой паузой, хорошее подспорье для нас», — сказал Гончаренко изданию «Спорт-Экспресс».

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    Также Гончаренко дал оценку игре защитника Седрика Гогуа. Футболист был приобретен у «Тамбова» на неделе перед встречей, в Туле он отметился победным голом после подачи штрафного.

    «Нужно посмотреть пропущенный мяч — думаю, он мог в этом эпизоде сыграть лучше. Но это, наверное, один из немногих моментов, когда он действовал не совсем хорошо.

    Учитывая, что у него было всего две тренировки, то в защите он действовал достаточно неплохо и уверенно. Плюс стандартное положение в атаке», — сказал тренер.

    Перед перерывом из-за травмы был заменен Яка Бийол, в концовке игры возникли проблемы у Ильзата Ахметова.

    «У Ахметова старая болячка, которая периодически дает о себе знать. Не думаю, что там что-то серьезное. А Бийол подвернул голеностоп. Оценим после выходных, насколько это серьезно», — отметил Гончаренко. 0

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