«Эвертон» — «Вулверхэмптон»: счет матча 3:2, обзор голов

в домашнем матче четвертого тура английской Премьер-лиги обыграл— 3:2.

«Ириски» открыли счет на 5-й минуте усилиями Ришарлисона. Спустя четыре минуты Ромен Саисс восстановил паритет. Но на 12-й минуте Алекс Ивоби вернул хозяевам минимальный перевес.

«Волкам» вновь удалось отыграться на 75-й минуте, когда отличился Рауль Хименес с передачи Вийи Боли.

Однако хозяева сумели вырвать победу на 80-й минуте благодаря голу Ришарлисона, который оформил дубль.

Незадолго до финального свистка вторую желтую карточку получил Боли.

АПЛ. 4-й тур «Эвертон» — «Вулверхэмптон» — 3:2 (2:1) Голы: Ришарлисон, 5 (1:0). Саисс, 9 (1:1). Ивоби, 12 (2:1). Хименес, 75 (2:2). Ришарлисон, 80 (3:2)«Эвертон»: Пикфорд, Коулман, Динь, М.Кин, Мина, Делф, Сигурдссон, Андре Гомеш, Ивоби (Бернард, 76), М.Кин (Калверт-Льюин, 76), Ришарлисон«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Боли, Беннетт, Коади, Винагре, Дендонкер, Невеш (Педру Нету, 84), Саисс (Жоау Моутинью, 59), Хименес, Траоре, Кутроне (Жота, 68)Предупреждения: Винагре, 38. Хименес, 44. Боли, 49. Беннетт, 58. Делф, 63. Педру Нету, 90+4Удаление: Боли, 90+5

В турнирной таблице АПЛ «Эвертон» занимает пятое место (7 очков), а «Вулверхэмптон» — 17-е (3 очка). 0