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    «Арсенал» ушел от поражения в матче с «Тоттенхэмом»

    «Арсенал» — «Тоттенхэм»: счет матча 2:2, обзор голов

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Арсенал Тоттенхэм Календарь АПЛ
    Лондонский «Арсенал» на своем поле сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (2:2) в матче 4-го тура чемпионата Англии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 10-й минуте открыли гости. Льорис выбил мяч далеко вперёд, «шпоры» выиграли борьбу, Сон прорвался по центру и сделал передачу на Ламелу. Аргентинец пробил со входа в штрафную — Лено отразил мяч перед собой, а Кристиан Эриксен оказался первым на добивании.

    На 40-й минуте в ворота «Арсенала» был назначен пенальти — Джака в собственной штрафной двумя ногами влетел в Сона. Гарри Кейн с «точки» пробил в нижний угол, а Лено не угадал направление удара.

    Хозяева отквитали один мяч в добавленное к первому тайму время. У «Арсенала» прошла атака вторым темпом, Пепе покатил мяч в центр штрафной, Ляказетт красиво ушёл от соперника и с близкого расстояния пробил Льориса.

    А на 71-й минуте Гюэндузи сделал мягкий заброс в штрафную «Тоттенхэма», Обамеянг оторвался от защитника и аккуратно переправил мяч в нижний угол — Льорис не дотянулся.

    После четырех туров «Арсенал» с 7 очками занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, «Тоттенхэм» идет девятым — 5 очков.

    АПЛ. 4-й тур
    «Арсенал» — «Тоттенхэм» — 2:2 (1:2)
    Голы: Эриксен, 10 (0:1). Кейн, 40 — с пенальти (0:2). Ляказетт, 45+2 (1:2). Обамеянг, 71 (2:2)«Арсенал»: Лено, Мэйтланд-Найлс, Папастатопулос, Давид Луиз, Колашинац, Торрейра (Себальос, 63), Джака, Гендузи, Пепе, Ляказетт (Мхитарян, 67), Обамеянг«Тоттенхэм»: Ллорис, Санчес, Алдервейрелд, Фертонген, Роуз, Ламела (Алли, 60), Сиссоко, Уинкс, Эриксен, Сон Хын Мин (Ло Сельсо, 79), КейнПредупреждения: Роуз, 28. Ламела, 32. Эриксен, 57. Ляказетт, 63. Уинкс, 74. Санчес, 78. Папастатопулос, 87. Джака, 90+2
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