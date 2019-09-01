«Арсенал» — «Тоттенхэм»: счет матча 2:2, обзор голов

Лондонскийна своем поле сыграл вничью с(2:2) в матче 4-го тура чемпионата Англии.

Счет в матче на 10-й минуте открыли гости. Льорис выбил мяч далеко вперёд, «шпоры» выиграли борьбу, Сон прорвался по центру и сделал передачу на Ламелу. Аргентинец пробил со входа в штрафную — Лено отразил мяч перед собой, а Кристиан Эриксен оказался первым на добивании.

На 40-й минуте в ворота «Арсенала» был назначен пенальти — Джака в собственной штрафной двумя ногами влетел в Сона. Гарри Кейн с «точки» пробил в нижний угол, а Лено не угадал направление удара.

Хозяева отквитали один мяч в добавленное к первому тайму время. У «Арсенала» прошла атака вторым темпом, Пепе покатил мяч в центр штрафной, Ляказетт красиво ушёл от соперника и с близкого расстояния пробил Льориса.

А на 71-й минуте Гюэндузи сделал мягкий заброс в штрафную «Тоттенхэма», Обамеянг оторвался от защитника и аккуратно переправил мяч в нижний угол — Льорис не дотянулся.

После четырех туров «Арсенал» с 7 очками занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, «Тоттенхэм» идет девятым — 5 очков.