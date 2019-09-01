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    ЦСКА одержал волевую победу над «Арсеналом» в Туле

    «Арсенал» — ЦСКА: счет матча 1:2, обзор голов

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    Тульский «Арсенал» потерпел домашнее поражение от московского ЦСКА (1:2) в матче 8-го тура чемпионата России.

    ЦСКА — «Арсенал»
    ЦСКА — «Арсенал»

    Счет в матче был открыт на 10-й минуте. Быструю атаку с ходу провели туляки, Ткачёв от левого края сделал передачу в центр, Луценко чуть замедлил ход, но выкрутился и исполнил передачу пяткой в штрафную на рывок Лесовому, который пробил точно в дальний нижний угол ворот.

    ЦСКА отыгрался на 17-й минуте. Кучаев от левого края прострелил во вратарскую «Арсенала», Бийолу пробить в борьбе не дали, но подбор в штрафной остался за Ахметовым, который уже не упустил своего шанса, направив мяч в угол ворот.

    А на 74-й минуте Обляков от левого края со стандарта вырезал подачу на дальнюю штангу, куда набежал Седрик Гогуа и головой переправил мяч в ворота «Арсенала».

    ЦСКА набрал 16 очков и поднялся на третью строчку в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал» с 13 очками расположился на седьмом месте.

    В следующем туре армейцы на выезде сыграют против «Тамбова», а тульская команда в гостях встретится с «Зенитом».

    РПЛ. 8-й тур
    «Арсенал» (Тула) — ЦСКА — 1:2 (1:1)
    Голы: Лесовой, 10 (1:0). Ахметов, 17 (1:1). Гогуа, 74 (1:2)«Арсенал» (Тула): Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Горбатенко, Ткачев (Бауэр, 58), Чаушич (Банда, 89), Ломовицкий (Э.Кангва, 75), Луценко, ЛесовойЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Магнуссон, Гогуа, Мариу Фернандес, Обляков (Бистрович, 76), Влашич, Ахметов (Марадишвили, 89), Кучаев, Чалов, Бийол (Нисимура, 43)Предупреждения: Чаушич, 38. Обляков, 48. Ломовицкий, 73
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