«Арсенал» — ЦСКА: счет матча 1:2, обзор голов

Тульскийпотерпел домашнее поражение от московского(1:2) в матче 8-го тура чемпионата России.

Счет в матче был открыт на 10-й минуте. Быструю атаку с ходу провели туляки, Ткачёв от левого края сделал передачу в центр, Луценко чуть замедлил ход, но выкрутился и исполнил передачу пяткой в штрафную на рывок Лесовому, который пробил точно в дальний нижний угол ворот.

ЦСКА отыгрался на 17-й минуте. Кучаев от левого края прострелил во вратарскую «Арсенала», Бийолу пробить в борьбе не дали, но подбор в штрафной остался за Ахметовым, который уже не упустил своего шанса, направив мяч в угол ворот.

А на 74-й минуте Обляков от левого края со стандарта вырезал подачу на дальнюю штангу, куда набежал Седрик Гогуа и головой переправил мяч в ворота «Арсенала».

ЦСКА набрал 16 очков и поднялся на третью строчку в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал» с 13 очками расположился на седьмом месте.

В следующем туре армейцы на выезде сыграют против «Тамбова», а тульская команда в гостях встретится с «Зенитом».