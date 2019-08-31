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    «Бавария» забила шесть мячей «Майнцу»

    «Бавария» — «Майнц»: счет матча 6:1, обзор голов

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    Мюнхенская «Бавария» одержала домашнюю победу над «Майнцем» (6:1) в матче 3-го тура немецкой Бундеслиги.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 6-й минуте открыли гости — точным ударом отличился Жан-Поль Бутьюс.

    В составе победителей голы забили Бенжамен Павар (36-я минута), Давид Алаба (45), Иван Перишич (54), Кингсли Коман (64), Роберт Левандовски (78) и Альфонсо Дэвис (80).

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    «Бавария» набрала семь очков и поднялась на первую строчку в турнирной таблице бундеслиги. «Майнц», проиграв все три матча на старте чемпионата, занимает 18-е место.

    В следующем туре «Бавария» в гостях сыграет против «РБ Лейпцига», а «Манйц» на своем поле встретится с «Герты».

    В другом матче леверкузенский «Байер» на своем поле не смог переиграть «Хоффенхайм» (0:0).

    После этой игры «Байер» набрал семь очков и остался на пятой строчке в турнирной таблице бундеслиги. «Хоффенхайм» с четырьмя баллами расположился на восьмом месте.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    В следующем туре «Байер» в гостях сыграет против дортмундской «Боруссии», а «Хоффенхайм» на своем поле примет «Фрайбург».

    Добавим, что в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Байер» 18 сентября дома сыграет против московского «Локомотива». 0

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