«Бавария» — «Майнц»: счет матча 6:1, обзор голов

Счет в матче на 6-й минуте открыли гости — точным ударом отличился Жан-Поль Бутьюс.
В составе победителей голы забили Бенжамен Павар (36-я минута), Давид Алаба (45), Иван Перишич (54), Кингсли Коман (64), Роберт Левандовски (78) и Альфонсо Дэвис (80).
«Бавария» набрала семь очков и поднялась на первую строчку в турнирной таблице бундеслиги. «Майнц», проиграв все три матча на старте чемпионата, занимает 18-е место.
В следующем туре «Бавария» в гостях сыграет против «РБ Лейпцига», а «Манйц» на своем поле встретится с «Герты».
В другом матче леверкузенский «Байер» на своем поле не смог переиграть «Хоффенхайм» (0:0).
После этой игры «Байер» набрал семь очков и остался на пятой строчке в турнирной таблице бундеслиги. «Хоффенхайм» с четырьмя баллами расположился на восьмом месте.
Календарь и таблица Бундеслиги
В следующем туре «Байер» в гостях сыграет против дортмундской «Боруссии», а «Хоффенхайм» на своем поле примет «Фрайбург».
Добавим, что в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Байер» 18 сентября дома сыграет против московского «Локомотива». 0