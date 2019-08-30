Экс-защитник «Локо» Спахич госпитализирован после ДТП

Бывший защитник московскогопопал в автомобильную аварию.

Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Боснии и Герцеговины.

Инцидент произошел на юге страны возле города Гацко.

Состояние экс-футболиста оценивается как тяжелое, но стабильное. Футболист был доставлен в госпиталь, где перенес операцию.

Издание HSV отмечает, что Спахич получил «множественные переломы, травму груди и головы».

Напомним, Спахич выступал за «Локо» с 2006 по 2008 год. В России он также поиграл за «Шинник», «Торпедо» и «Анжи». В составе сборной Боснии и Герцеговины Спахич провел 94 матча, в которых забил 7 голов. Карьеру футболиста защитник завершил в 2017 году. 0