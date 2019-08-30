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    Дармиан может перебраться в «Парму»

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    Как сообщается издание Football Italia, правый защитник «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиан может перейти в «Парму». Ожидается, что это будет арендное предложение.

    Маттео Дармиан
    Маттео Дармиан

    До этого некоторые европейские клубы предлагали «МЮ» продать защитника, однако «манкунианцы» отбили желание у покупателей слишком высокой ценой. Она составила 10 млн евро, при этом футболист практически не играл в прошлом сезоне.

    По данным издания, «Парма» собирается арендовать футболиста, при этом в контракте будет активирован пункт обязательного последующего выкупа.

    В прошлом сезоне Дармиану не удалось убедить тренерский штаб в своей пригодности. Ему дали сыграть всего лишь 6 матчей. 0

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