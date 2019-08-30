Дармиан может перебраться в «Парму»

Как сообщается издание Football Italia, правый защитникможет перейти в. Ожидается, что это будет арендное предложение.

До этого некоторые европейские клубы предлагали «МЮ» продать защитника, однако «манкунианцы» отбили желание у покупателей слишком высокой ценой. Она составила 10 млн евро, при этом футболист практически не играл в прошлом сезоне.

По данным издания, «Парма» собирается арендовать футболиста, при этом в контракте будет активирован пункт обязательного последующего выкупа.

В прошлом сезоне Дармиану не удалось убедить тренерский штаб в своей пригодности. Ему дали сыграть всего лишь 6 матчей. 0