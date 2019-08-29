«Айнтрахт» — «Страсбург»: счет матча 3:0, обзор голов

Франкфуртскийодержал домашнюю победу над французским(3:0) в ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы.

Счет в матче был открыт благодаря автоголу на 26-й минуте — сербский защитник гостей Стефан Митрович срезал мяч в свои ворота.

На 44-й минуте «Айнтрахт» остался в меньшинстве — Анте Ребич получил прямую красную карточку. На 55-й минуте составы уравнялись — красную карточку получил Димитри Льенар.

На 60-й минуте Филип Костич удвоил преимущество «Айнтрахта», а шесть минут спустя Данни да Коста установил окончательный счет.

Первый матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Страсбурга». По сумме двух матчей немецкий клуб вышел в групповой этап. 0