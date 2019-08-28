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    Вальбуэна: Это великая победа, «Олимпиакос» ее заслужил

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    Полузащитник «Олимпиакоса» Матье Вальбуэна прокомментировал успех команды в двухматчевом противостоянии с «Краснодаром» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

    Матье Вальбуэна
    Матье Вальбуэна

    Греческая команда дома разгромила российский клуб (4:0), а на выезде выиграла счетом 2:1.

    «Мы провели две крутые игры. Мы сделали большой шаг, когда дома победили со счетом 4:0. Знали, что здесь будут тяжелые первые 15 минут, мы даже пропустили гол.

    Но потом смогли ответить забитым мячом, выдержать давление и добиться победы. Это великая победа. "Олимпиакос" ее заслужил.

    Мы были очень эффективны. В первом матче мы забили четыре, а в ответной игре могли выиграть 3:1 или 4:1. Смогли сдержать атаки "Краснодара". Я испытываю огромную гордость.

    У "Краснодара" великолепный стадион. Я играл против этой команды за "Динамо", но сейчас это совершенно другие впечатления.

    Желаю краснодарцам успехов в Лиге Европы. Думаю, этой команды замечательное будущее», — сказал Вальбуэна в эфире «Матч ТВ».

    «Краснодар» продолжит выступление на групповой стадии Лиги Европы. 0

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