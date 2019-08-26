Мартинш: Не думаю, что «Олимпиакос» сможет повторить счёт 4:0

Главный тренер греческого «Олимпиакоса»поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Краснодара».

Напомним, что в первом матче «Олимпиакос» дома разгромил «быков» со счетом 4:0.

«В моей карьере не было такого случая, когда команда, выиграв первую игру со счётом 4:0, во втором матче упускала преимущество.

"Олимпиакос" должен забивать. Нас ждёт сильный противник, он будет играть на своей территории, играть в качественный футбол.

"Краснодар" будет поддерживать полный стадион. Нам же надо показать тот же результат, что и в первом матче.

Тогда мы сделали отличную работу и я рад, что у нас есть шанс попасть в групповой этап Лиги чемпионов. Но .

Не думаю, что ротация поменяет сильно ситуацию. Верю, что матч станет увлекательным при любом составе соперника.

Преимущественно игра была равной. Но мы проявили терпения и были по-футбольному рассудительными. Это и определило такой результат», — заявил специалист «Матч ТВ».

Напомним, что матч «Краснодар» — «Олимпиакос» пройдет 27 августа и начнется в 22:00 по московскому времени. 0