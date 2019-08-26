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    Мартинш: Не думаю, что «Олимпиакос» сможет повторить счёт 4:0

    Олимпиакос Краснодар Футбол России Лига чемпионов Календарь Лиги чемпионов
    Главный тренер греческого «Олимпиакоса» Педру Мартинш поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Краснодара».

    Педру Мартинш
    Педру Мартинш

    Напомним, что в первом матче «Олимпиакос» дома разгромил «быков» со счетом 4:0.

    «В моей карьере не было такого случая, когда команда, выиграв первую игру со счётом 4:0, во втором матче упускала преимущество.

    "Олимпиакос" должен забивать. Нас ждёт сильный противник, он будет играть на своей территории, играть в качественный футбол.

    "Краснодар" будет поддерживать полный стадион. Нам же надо показать тот же результат, что и в первом матче.

    Тогда мы сделали отличную работу и я рад, что у нас есть шанс попасть в групповой этап Лиги чемпионов. Но .

    Не думаю, что ротация поменяет сильно ситуацию. Верю, что матч станет увлекательным при любом составе соперника.

    Преимущественно игра была равной. Но мы проявили терпения и были по-футбольному рассудительными. Это и определило такой результат», — заявил специалист «Матч ТВ».

    Напомним, что матч «Краснодар» — «Олимпиакос» пройдет 27 августа и начнется в 22:00 по московскому времени. 0

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