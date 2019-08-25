«Тоттенхэм» — «Ньюкасл»: счет матча 0:1, обзор гола

Фрагмент матча
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Единственный мяч был забит на 27-й минуте. Атсу выполнил прекрасную передачу в центр штрафной площади «шпор» на Жоэлинтона, Санчес не смог перехватить мяч, форвард «Ньюкасла» принял мяч, а затем неотразимо пробил в левый угол ворот.
«Тоттенхэм» с 4 очками занимает 6-е место в таблице АПЛ. «Ньюкасл» с 3 очками на 18-м месте.
АПЛ. 3-й тур
«Тоттенхэм» — «Ньюкасл» — 0:1 (0:1)
Гол: Жоэлинтон, 27«Тоттенхэм»: Ллорис, Алдервейрелд, Роуз (Дэйвис, 88), Санчес, Уокер-Питерс (Эриксен, 62), Сиссоко, Уинкс, Сон Хын Мин, Ламела (Ло Сельсо, 62), Лукас Моура, Кейн«Ньюкасл»: Дубравка, Шер, Крафт, Дамметт, Ласкеллес (Фернандес, 82), Ритчи, Хэйден, Альмирон, Лонгстафф, Сен-Максимен (Атсу, 17), Жоэлинтон (Муто, 88)Предупреждения: Уинкс, 11. Ритчи, 47. Роуз, 66. Жоэлинтон, 87