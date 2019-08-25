«Тоттенхэм» — «Ньюкасл»: счет матча 0:1, обзор гола

Лондонскийпотерпел домашнее поражение от(0:1) в матче 3-го тура чемпионата Англии.

Единственный мяч был забит на 27-й минуте. Атсу выполнил прекрасную передачу в центр штрафной площади «шпор» на Жоэлинтона, Санчес не смог перехватить мяч, форвард «Ньюкасла» принял мяч, а затем неотразимо пробил в левый угол ворот.

«Тоттенхэм» с 4 очками занимает 6-е место в таблице АПЛ. «Ньюкасл» с 3 очками на 18-м месте.