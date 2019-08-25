«Ростов» — «Рубин»: составы, коэффициенты, онлайн

Определились стартовые составыи казанскогона матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги.

Встреча состоится сегодня, 25 августа, на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

«Ростов»: Бабурин, Козлов, Сигурдссон, Чистяков, Чернов, Норманн, Саплинов, Глебов, Еремёнко, Ионов, Шомуродов.

Запасные: Песьяков, Фролкин, Вилюш, Зуев, Хаджикадунич, Прошляков, Логашов, Долгов.

«Рубин»: Дюпин, Данченко, Плиев, Сорокин, Степанов, Башкиров, Коновалов, Подберёзкин, Зурико, Марков, Микелтадзе.

Запасные: Волк, Коновалов, Старфельт, Кварацхелия, Денисов, Агапов, Седов, Макаров, Акбашев, Закиров.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Ростову». Коэффициент на его победу — 1.53, на ничью — 3.50, тогда как на успех «Рубина» — 5.0.

Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0