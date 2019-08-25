ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гарри МагуайрТипичные провалы в обороне. «Манчестер Юнайтед» опозорился на «Олд Траффорд»
  • 17:56
    • Дубль Агуэро принес «МанСити» победу над «Борнмутом»
  • 18:37
    • «Ростов» и «Рубин» назвали стартовые составы
  • 18:30
    • Бакаев остался в запасе «Спартака» на матч с «Крыльями»
  • 18:25
    • ЦСКА разгромил «Ахмат»
  • 18:02
    • Футболисты «Монако» с Головиным в составе сыграли вничью с «Нимом»
    Все новости спорта

    «Ростов» и «Рубин» назвали стартовые составы

    «Ростов» — «Рубин»: составы, коэффициенты, онлайн

    РПЛ Футбол России Ростов Рубин Календарь РПЛ
    Определились стартовые составы «Ростова» и казанского «Рубина» на матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги.

    «Ростов»
    «Ростов»

    Встреча состоится сегодня, 25 августа, на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

    «Ростов»: Бабурин, Козлов, Сигурдссон, Чистяков, Чернов, Норманн, Саплинов, Глебов, Еремёнко, Ионов, Шомуродов.

    Запасные: Песьяков, Фролкин, Вилюш, Зуев, Хаджикадунич, Прошляков, Логашов, Долгов.

    «Рубин»: Дюпин, Данченко, Плиев, Сорокин, Степанов, Башкиров, Коновалов, Подберёзкин, Зурико, Марков, Микелтадзе.

    Запасные: Волк, Коновалов, Старфельт, Кварацхелия, Денисов, Агапов, Седов, Макаров, Акбашев, Закиров.

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Ростову». Коэффициент на его победу — 1.53, на ничью — 3.50, тогда как на успех «Рубина» — 5.0.

    Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Троевластие. Ляп Сафонова помешал «Краснодару» выйти в лидеры
  • 02:17
    •
  • Прогноз
  • «Крылья Советов» — «Спартак»
  • 1.65
  • Сегодня в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сумеет ли «Спартак» удержать ворота «сухими» в Самаре?
  • «Крылья Советов» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Матч в Ростове не порадует голами
  • «Ростов» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Порадуют ли голами «Удинезе» и «Милан»?
  • «Удинезе» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Локомотив» — «Краснодар» Футбол Троевластие. Ляп Сафонова помешал «Краснодару» выйти в лидерыРеакция спортивных СМИ на боевую ничью в Краснодаре 02:170
  • 13:22
    • Скомина рассудит «Краснодар» и «Олимпиакос» в ответном матче
  • 13:10
    • Экс-игрок «Барселоны» отклонил предложения «Краснодара» и «Спартака»
  • 11:48
    • Хави Грасия близок к увольнению из «Уотфорда»
    «Челси» Футбол АПЛ. «Челси» одолел «Норвич», «МЮ» проиграл «Кристал Пэласу», «Ливерпуль» победил «Арсенал»Подробности матчей 3-го тура английской Премьер-лиги 18:080
  • Экспресс дня

  • Устроит ли «Ман Сити» еще один разгром середняка?
  • 4.21
    •
  • 19:40
    • Рижское «Динамо» победило «Ак Барс» и выиграло Кубок ЛЖД
  • 19:24
    • «Северсталь» обыграла «Сочи»
  • 19:00
    • «Химки» обыграли «Шинник»
    «Зенит» — «Уфа» Футбол Конфуз чемпиона. Без Семака «Зенит» проиграл в УфеПервое поражение действующего чемпиона — в нашем обзоре прессы 01:280
  • 08:45
    • «Спартак» сделал предложение по трансферу чешского хавбека
  • 18:49
    • Гол Вернера помог «Лейпцигу» добиться победы над «Айнтрахтом»
  • 18:11
    • «Нефтехимик» одолел «Краснодар-2»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие