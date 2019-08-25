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    Футболисты «Монако» с Головиным в составе сыграли вничью с «Нимом»

    «Монако» — «Ним»: счет матча 2:2, обзор голов

    Лига 1 Футбол Франции Монако Ним Календарь Лиги 1
    «Монако» сыграл вничью с «Нимом» в домашнем матче третьего тура французской Лиги 1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла на стадионе «Луи II», завершилась со счетом 2:2.

    Хозяева вышли вперед на 39-й минуте, когда точный удар нанес Ислам Слимани. Перед уходом на перерыв Виссам Бен-Йеддер удвоил преимущество «монегасков».

    На 55-й минуте «Монако» остался в меньшинстве — прямую красную карточку получил Жемерсон. Это и позволило гостям отыграться.

    За «Ним» на 70-й минуте гол забил Ромен Филиппото, а на 82-й минуте окончательный результат установил Кевен Данке.

    Российский полузащитник Александр Головин отыграл весь матч, но результативными действиями не отметился.

    В турнирной таблице Лиги 1 «Монако» занимает 19-е место (1 очко), а «Ним» — 18-е (1 очко). 0

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