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    Кононов: Рады победе над хорошей и организованной командой

    Спартак Крылья Советов РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился впечатлениями после матча 7-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (2:1).

    Олег Кононов
    Олег Кононов

    «Перед игрой нам было непросто. Настроение было не из лучших после матча в Браге. Но ребята порадовали своей игрой на протяжении всей встречи, борьбой за каждый мяч.

    Понятно, что пропустить в дополнительное время — это для "Крыльев" трагедия. Мы сами бывали в таких ситуациях. Рады победе над хорошей и организованной командой.

    Футболисты получили шесть карточек. Где-то судья старался жестко пресекать все фолы, ну а где-то мы действовали чересчур агрессивно.

    Умяров хорошо сыграл. Вижу, что он очень предан футболу. А слова Джано о том, что молодым игрокам не хватает огня в глазах, его, возможно, даже подстегнули.

    У нас и в первом тайме было достаточно моментов, попали в штангу. Просто по ходу встречи мы прибавляли, использовали замены. В первую очередь секрет кроется в желании ребят делать результат», — цитирует Кононова официальный сайт «Спартака». 0

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