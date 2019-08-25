Кононов: Рады победе над хорошей и организованной командой

Главный тренер «Спартака»поделился впечатлениями после матча 7-го тура чемпионата России против(2:1).

«Перед игрой нам было непросто. Настроение было не из лучших после матча в Браге. Но ребята порадовали своей игрой на протяжении всей встречи, борьбой за каждый мяч.

Понятно, что пропустить в дополнительное время — это для "Крыльев" трагедия. Мы сами бывали в таких ситуациях. Рады победе над хорошей и организованной командой.

Футболисты получили шесть карточек. Где-то судья старался жестко пресекать все фолы, ну а где-то мы действовали чересчур агрессивно.

Умяров хорошо сыграл. Вижу, что он очень предан футболу. А слова Джано о том, что молодым игрокам не хватает огня в глазах, его, возможно, даже подстегнули.

У нас и в первом тайме было достаточно моментов, попали в штангу. Просто по ходу встречи мы прибавляли, использовали замены. В первую очередь секрет кроется в желании ребят делать результат», — цитирует Кононова официальный сайт «Спартака». 0