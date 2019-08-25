ЦСКА — «Ахмат»: счет матча 3:0, обзор голов

Московскийодержал крупную домашнюю победу над грозненским(3:0) в матче 7-го тура чемпионата России.

Счет в матче был открыт на 43-й минуте. Кучаев с левого края сделал передачу вразрез, Бийол вошёл в штрафную гостей и покатил мяч дальше, а Марио Фернандес мощным ударом пробил Гудиева.

На 66-й минуте Обляков с углового навесил на ближнюю штангу ворот «Ахмата», Федор Чалов выиграл позицию и аккуратно головой переправил мяч в сетку ворот.

На 73-й минуте «Армейцы» подловили гостей на контратаке. Фернандес длинной передачей разрезал оборону соперника, Чалов с Влашичем выскочили вдвоём на Гудиева. Фёдор покатил мяч на Николу, и хорват поразил пустые ворота.

ЦСКА с 13 очками расположился на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» — 12-е место и 7 баллов.