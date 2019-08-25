ЦСКА — «Ахмат»: счет матча 3:0, обзор голов

Марио Фернандес
ЦСКА
Счет в матче был открыт на 43-й минуте. Кучаев с левого края сделал передачу вразрез, Бийол вошёл в штрафную гостей и покатил мяч дальше, а Марио Фернандес мощным ударом пробил Гудиева.
На 66-й минуте Обляков с углового навесил на ближнюю штангу ворот «Ахмата», Федор Чалов выиграл позицию и аккуратно головой переправил мяч в сетку ворот.
На 73-й минуте «Армейцы» подловили гостей на контратаке. Фернандес длинной передачей разрезал оборону соперника, Чалов с Влашичем выскочили вдвоём на Гудиева. Фёдор покатил мяч на Николу, и хорват поразил пустые ворота.
ЦСКА с 13 очками расположился на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» — 12-е место и 7 баллов.
РПЛ. 7-й тур
ЦСКА (Москва) — «Ахмат» (Грозный) — 3:0 (1:0)
Голы: Фернандес, 43 (1:0); Чалов, 66 (2:0); Влашич, 73 (3:0)ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Набабкин (Шарлия, 17), Ахметов, Кучаев (Бистрович, 82), Обляков (Тикнизян, 89), Бийол, Влашич, Чалов«Ахмат»: Гудиев, Семенов, Анхель, Нижич, Иванов, Бериша, Роши (Мбенг, 69), Швец, Исмаэл, Садулаев, ХаринПредупреждения: Магнуссон, 34; Кучаев, 52; Шарлия, 63 — Иванов, 32; Харин, 41; Семенов, 62; Анхель, 62