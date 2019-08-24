Сулейманов: Мы были лучше «Локомотива», контролировали игру

Нападающий «Краснодара»поделился впечатлениями после ничьей против(1:1) в матче 7 тура РПЛ.

Также 19-летний игрок подчеркнул, что в предстоящем ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» верит в камбэк «быков».

«Это мой второй гол головой. Вандерсон покатил Стоцкому, я увидел, что он разворачивается на ударную позицию, но не собирается бить. Я рванул к воротам, Стоцкий подал туда, и я ударил голой, попал в угол.

Конечно, мне хочется играть. Но я еще раз скажу, что мне нет разницы, буду я выходить минут на 15 или на весь матч. Я в любом случае буду выкладываться по максимуму, как бы оно ни было.

Что касается "Олимпиакоса" — надо продолжать верить, что бы ни было. Есть много историй про камбэки, и надо до конца верить.

Главное, чтобы уходя с поля, мы понимали, что оставили все силы для этого. Тот счет — 0:4 — еще не приговор. Всякое может быть.

Сейчас самое главное — восстановиться, а на что обратить внимание — подскажет тренерский штаб. Не скажу, что эта команда — из ряда вон.

Просто тот день был не наш. Мы немного неправильно сделали, что понеслись в атаку, хотя у нас в запасе была еще игра. Но это опыт.

Не думаю, что ничья с "Локо" — это успех. Мы были лучше "Локомотива", контролировали игру. У соперника были атаки, но у нас шансов было больше. Мы держали мяч.

Гол в ворота "Краснодара" — это случайность. Каждый вратарь ошибается. Сколько сейвов он сделал, сколько раз спасал. Просто ошибки Сафонова больше видны, чем наши.

Как себя ощущаю в таком интенсивном графике? Очень круто. Лучше играть, чем тренироваться», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0