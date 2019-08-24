Намли: Нужно было лучше использовать наши голевые моменты

Полузащитник «Краснодара»поделился впечатлениями после ничьей против(1:1) в матче 7 тура РПЛ.

«Несмотря на то, что мы не выиграли, я считаю, мы все равно хорошо поработали.

Повезло сопернику, что он забил в самом начале матча гол, но затем мы отыгрались и в дальнейшем контролировали ход игры.

Наше преимущество в конце второго тайма уже было практически подавляющим. Просто нужно было лучше использовать наши голевые моменты.

У нас очень хорошая обойма, и поскольку мы проводим много игр, тренер решает, какие футболисты будут выходить в старте, а какие — выходить на замену.

Если я не попадаю в стартовый состав, то всегда стараюсь принести максимальную пользу команде, выходя на замену.

Поэтому считаю, что неплохо отыграл с "Локомотивом", как и вся команда. У меня даже был практически голевой момент, когда мы сыграли комбинацию с Игнатьевым.

Правда, я плохо обработал мяч, а так бы мог забить. Очень важно, что после провальной игры с "Олимпиакосом", нужно было вернуться назад, показать, что мы имеем бойцовские качества, бойцовский дух. Это команда и продемонстировала.

Я в принципе атакующий полузащитник, и это мое привычное место. Я всегда счастлив, когда тренер ставит меня на эту позицию.

Просто тренер в предыдущих играх видел меня фланговым нападающим. Я готов играть и там, и там, приносить команде пользу на любой позиции.

С "Локомотивом" я сыграл неплохо, но недоволен тем, что не забил. В конце был голевой момент, которым не воспользовался», — отметил Намли в интервью «Спорт-Экспрессу». 0