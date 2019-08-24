«Сельта» — «Валенсия»: счет матча 1:0, обзор гола

Фрагмент матча
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Единственный мяч на 15-й минуте забил уругвайский нападающий хозяев Габриэль Фернандес.
В компенсированное время «Сельта» могла удвоить преимущество, но Денис Суарес не реализовал пенальти.
Российский полузащитник валенсийцев Денис Черышев остался в запасе.
Примера. 2-й тур
«Сельта» — «Валенсия» — 1:0 (1:0)
Гол: Фернандес, 15Нереализованный пенальти: Суарес, 90 (вратарь)«Сельта»: Бланко, Араухо, Оласа, Васкес, Айду, Суарес, Лоботка, Бельтран, Аспас (Мальо, 90), Мендес (Шейх, 78), Фернандес (Мина, 74)«Валенсия»: Силлессен, Гарай, Васс, Пиччини (Торрес, 67), Хосе Гайя, Габриэл Паулиста (Диакаби, 61), Парехо, Кондогбья, Гамейро, Гонсалу Гедеш, Гомес (Родриго, 61)Предупреждения: Оласа, 48. Хосе Гайя, 62. Парехо, 90+1