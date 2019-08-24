Примера. «Севилья» одолела «Гранаду», «Реал» примет «Вальядолид», «Бетис» в гостях у «Барсы»

«Гранада» — «Севилья» 0:1
В матче 2-го тура чемпионата Испании «Гранада» потерпела домашнее поражение от «Севильи» со счетом 0:1.
Единственный мяч был забит на 52-й минуте — отличился полузащитник гостей Жоан Жордан.
«Севилья» укрепилась на первом месте в турнирной таблице чемпионата Испании с шестью очками, а «Гранада» расположилась на 12-й строчке с одним очком.
В следующем туре 1 сентября «Гранада» сыграет с «Эспаньолом» в гостях, а «Севилья» днем ранее примет «Сельту».
«Леванте» — «Вильярреал» 2:1
В матче 2-го тура чемпионата Испании «Леванте» на своем поле обыграл «Вильярреал» со счетом 2:1.
Счет в матче уже на 2-й минуте забил нападающий гостей Херар Морено. На 68-й минуте Рохер Марти сравнял счет, реализовав пенальти.
А пять минут спустя «Леванте» получил право на второй пенальти, который также реализовал Рохер Марти.
«Осасуна» — «Эйбар»
24 августа, 18:00 мск
«Реал Мадрид» — «Вальядолид»
24 августа, 20:00 мск
«Сельта» — «Валенсия»
24 августа, 22:00 мск
«Хетафе» — «Атлетик» Б
24 августа, 22:00 мск
«Алавес» — «Эспаньол»
25 августа, 18:00 мск
«Мальорка» — «Реал Сосьедад»
25 августа, 18:00 мск
«Леганес» — «Атлетико» М
25 августа, 20:00 мск