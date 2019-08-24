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    Примера. «Севилья» одолела «Гранаду», «Реал» примет «Вальядолид», «Бетис» в гостях у «Барсы»

    Результаты матчей 2-го тура чемпионата Испании

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    С 23 по 25 августа в испанской Примере проходят матчи 2-го тура сезона 2019/20.

    «Гранада» — «Севилья» 0:1

    В матче 2-го тура чемпионата Испании «Гранада» потерпела домашнее поражение от «Севильи» со счетом 0:1.

    Единственный мяч был забит на 52-й минуте — отличился полузащитник гостей Жоан Жордан.

    «Севилья» укрепилась на первом месте в турнирной таблице чемпионата Испании с шестью очками, а «Гранада» расположилась на 12-й строчке с одним очком.

    В следующем туре 1 сентября «Гранада» сыграет с «Эспаньолом» в гостях, а «Севилья» днем ранее примет «Сельту».

    Примера. 2-й тур
    «Гранада» — «Севилья» — 0:1 (0:0)
    Гол: Хоан Хордан, 52«Гранада»: Силва, Кини, Диас, Дуарте, Санчес, Монторо, Вико (Фернандес, 60), Брайс (Рамос, 85), Пуэртас, Сольдадо, Вадильо (Мачис, 59)«Севилья»: Вацлик, Хесус Навас, Каррису, Диегу Карлос, Регилон (Эскудеро, 19), Банега (Гудель, 64), Фернанду Режес, Хоан Хордан (Васкес, 86), де Йонг, Нолито, ОкампосПредупреждения: Санчес, 45+5. Фернанду Режес, 61

    «Леванте» — «Вильярреал» 2:1

    В матче 2-го тура чемпионата Испании «Леванте» на своем поле обыграл «Вильярреал» со счетом 2:1.

    Счет в матче уже на 2-й минуте забил нападающий гостей Херар Морено. На 68-й минуте Рохер Марти сравнял счет, реализовав пенальти.

    А пять минут спустя «Леванте» получил право на второй пенальти, который также реализовал Рохер Марти.

    Примера. 2-й тур
    «Леванте» — «Вильярреал» — 2:1 (0:1)
    Голы: Х.Морено, 3 (0:1). Рохер, 68 — с пенальти (1:1). Рохер, 73 — с пенальти (2:1)«Леванте»: Фернандес, Коке, Везу, Тоньо, Постиго, Рочина (Эрнани, 63), Кампанья, Вукчевич, Барди, Моралес (Мирамон, 84), Леон (Рохер, 64)«Вильярреал»: Андрес Фернандес, Альбиоль (Тригерос, 88), Марио Гаспар, А.Морено, Пау Торрес, Касорла, Иборра, Мойсес Гомес (Онтиверос, 75), Х.Морено, Токо-Экамби (Бакка, 74), ЧиквуэзеПредупреждения: Андрес Фернандес, 67. Касорла, 70. Вукчевич, 80

    «Осасуна» — «Эйбар»

    24 августа, 18:00 мск

    «Реал Мадрид» — «Вальядолид»

    24 августа, 20:00 мск

    «Сельта» — «Валенсия»

    24 августа, 22:00 мск

    «Хетафе» — «Атлетик» Б

    24 августа, 22:00 мск

    «Алавес» — «Эспаньол»

    25 августа, 18:00 мск

    «Мальорка» — «Реал Сосьедад»

    25 августа, 18:00 мск

    «Леганес» — «Атлетико» М

    25 августа, 20:00 мск

    «Барселона» — «Бетис»

    25 августа, 22:00 мск

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