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    Гол Жордана принес «Севилье» победу над «Гранадой»

    «Гранада» — «Севилья»: счет матча 0:1, обзор гола

    Примера Футбол Испании Севилья Гранада Календарь Примеры
    В матче 2-го тура чемпионата Испании «Гранада» потерпела домашнее поражение от «Севильи» со счетом 0:1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Единственный мяч был забит на 52-й минуте — отличился полузащитник гостей Жоан Жордан.

    «Севилья» укрепилась на первом месте в турнирной таблице чемпионата Испании с шестью очками, а «Гранада» расположилась на 12-й строчке с одним очком.

    В следующем туре 1 сентября «Гранада» сыграет с «Эспаньолом» в гостях, а «Севилья» днем ранее примет «Сельту».

    Примера. 2-й тур
    «Гранада» — «Севилья» — 0:1 (0:0)
    Гол: Хоан Хордан, 52«Гранада»: Силва, Кини, Диас, Дуарте, Санчес, Монторо, Вико (Фернандес, 60), Брайс (Рамос, 85), Пуэртас, Сольдадо, Вадильо (Мачис, 59)«Севилья»: Вацлик, Хесус Навас, Каррису, Диегу Карлос, Регилон (Эскудеро, 19), Банега (Гудель, 64), Фернанду Режес, Хоан Хордан (Васкес, 86), де Йонг, Нолито, ОкампосПредупреждения: Санчес, 45+5. Фернанду Режес, 61
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