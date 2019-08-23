«Гранада» — «Севилья»: счет матча 0:1, обзор гола

Фрагмент матча
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Единственный мяч был забит на 52-й минуте — отличился полузащитник гостей Жоан Жордан.
«Севилья» укрепилась на первом месте в турнирной таблице чемпионата Испании с шестью очками, а «Гранада» расположилась на 12-й строчке с одним очком.
В следующем туре 1 сентября «Гранада» сыграет с «Эспаньолом» в гостях, а «Севилья» днем ранее примет «Сельту».
Примера. 2-й тур
«Гранада» — «Севилья» — 0:1 (0:0)
Гол: Хоан Хордан, 52«Гранада»: Силва, Кини, Диас, Дуарте, Санчес, Монторо, Вико (Фернандес, 60), Брайс (Рамос, 85), Пуэртас, Сольдадо, Вадильо (Мачис, 59)«Севилья»: Вацлик, Хесус Навас, Каррису, Диегу Карлос, Регилон (Эскудеро, 19), Банега (Гудель, 64), Фернанду Режес, Хоан Хордан (Васкес, 86), де Йонг, Нолито, ОкампосПредупреждения: Санчес, 45+5. Фернанду Режес, 61