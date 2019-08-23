«Гранада» — «Севилья»: счет матча 0:1, обзор гола

В матче 2-го тура чемпионата Испаниипотерпела домашнее поражение отсо счетом 0:1.

Единственный мяч был забит на 52-й минуте — отличился полузащитник гостей Жоан Жордан.

«Севилья» укрепилась на первом месте в турнирной таблице чемпионата Испании с шестью очками, а «Гранада» расположилась на 12-й строчке с одним очком.

В следующем туре 1 сентября «Гранада» сыграет с «Эспаньолом» в гостях, а «Севилья» днем ранее примет «Сельту».