Дивеев: В матче с «Ахматом» сделаем все, чтобы добыть победу

Защитник московского ЦСКАподелился ожиданиями перед матчем с грозненскимв 7-м туре РПЛ.

Напомним, в 5-м туре ЦСКА проиграл в гостях «Спартаку» (1:2). Команда Виктора Гончаренко примет грозненцев 25 августа на «ВЭБ Арене». Начало — 16:30 (мск).

«В первые пару дней было обидное чувство, что проиграли дерби. Начали матч хорошо, могли забивать свои моменты.

А вот вторую половину встречи как в обороне, так и в атаке, считаю, провалили. Но нужно двигаться дальше, сейчас впереди "Ахмат", потом — Тула.

С грозненцами играем дома и сделаем все, чтобы добыть победу для наших болельщиков. Нужно готовиться и выигрывать оба матча», — сказал Дивеев клубной пресс-службе.

По итогам шести туров армейцы занимают шестое место, имея в активе 10 очков. У «Ахмата» в копилке 7 очков, команда расположилась на 11-й строчке в турнирной таблице. 0