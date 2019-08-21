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    «Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионов

    «Олимпиакос» — «Краснодар»: счет матча 4:0, обзор голов

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    В Пирее завершился первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором «Олимпиакос» принимал «Краснодар».

    Греки забили четыре гола
    Греки забили четыре гола

    Поединок завершился победой греков — 4:0.

    Краснодарцы на 25-й минуте понесли потерю — травму получил Реми Кабелла, который был вынужден покинуть поле.

    Спустя пять минут хозяева сумели выйти вперед. Герреро получил пас на линии чужой штрафной и со второго касания исполнил классный удар точно в дальний угол ворот Сафонова.

    До перерыва «быкам» так и не удалось перехватить инициативу и создать остроту у ворот соперника. Можно вспомнить только удар Берга в штангу, но арбитр зафиксировал офсайд.

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    После перерыва краснодарцы продолжили действовать осторожно и создали минимум моментов. При этом «Олимпиакос» также не бросил все силы вперед, но все равно сумел удвоить преимущество в контратаке. На 78-й минуте Ранджелович получил пас от Вальбуэна на краю штрафной и ударом с рикошетом от Фьолусона отправил мяч в дальний гол ворот.

    Краснодарцы пошли вперед, но в итоге пропустили третий мяч. Ранджелович получил пас от Вальбуэна в центральной зоне у чужой штрафной и исполнил сильный удар низом в ближний угол ворот Сафонова. Голкипер не видел момент удара из-за защитников.

    Подопечные Мурада Мусаева окончательно посыпались и перед добавленным временем пропустили четвертый мяч. Поденсе получил классную передачу от Бухалакиса с левого фланга атаки в центре чужой штрафной и уверенным ударом в касание перебросил мяч через Сафонова в дальний угол ворот.

    Ответный матч пройдет 27 августа в Краснодаре.

    Лига чемпионов. Плей-офф квалификации. Первый матч
    «Олимпиакос» (Греция) — «Краснодар» (Россия) — 4:0 (1:0)
    Голы: Герреро, 30 (1:0), Ранджелович, 78 (2:0), Ранджелович, 85 (3:0), Поденсе, 89 (4:0)«Олимпиакос»: Жозе Са, Эльабделлауи, Семеду, Мериа, Цимикас, Масурас (Ранджелович, 75), Бухалакис, Гильерме, Вальбуэна (Камара, 87), Поденсе (Торосидис, 90+2), Герреро«Краснодар»: Сафонов, Петров, Спаич, Фьолусон, Рамирес, Вандерсон Масиэл, Камболов, Кабелла (Олссон, 25), Вилена, Намли (Сулейманов, 58), Берг (Игнатьев, 69)Предупреждение: Ранджелович, 87
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