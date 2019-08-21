«Олимпиакос» — «Краснодар»: счет матча 4:0, обзор голов

В Пирее завершился первый матч плей-офф квалификации, в которомпринимал

Поединок завершился победой греков — 4:0.

Краснодарцы на 25-й минуте понесли потерю — травму получил Реми Кабелла, который был вынужден покинуть поле.

Спустя пять минут хозяева сумели выйти вперед. Герреро получил пас на линии чужой штрафной и со второго касания исполнил классный удар точно в дальний угол ворот Сафонова.

До перерыва «быкам» так и не удалось перехватить инициативу и создать остроту у ворот соперника. Можно вспомнить только удар Берга в штангу, но арбитр зафиксировал офсайд.

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После перерыва краснодарцы продолжили действовать осторожно и создали минимум моментов. При этом «Олимпиакос» также не бросил все силы вперед, но все равно сумел удвоить преимущество в контратаке. На 78-й минуте Ранджелович получил пас от Вальбуэна на краю штрафной и ударом с рикошетом от Фьолусона отправил мяч в дальний гол ворот.

Краснодарцы пошли вперед, но в итоге пропустили третий мяч. Ранджелович получил пас от Вальбуэна в центральной зоне у чужой штрафной и исполнил сильный удар низом в ближний угол ворот Сафонова. Голкипер не видел момент удара из-за защитников.

Подопечные Мурада Мусаева окончательно посыпались и перед добавленным временем пропустили четвертый мяч. Поденсе получил классную передачу от Бухалакиса с левого фланга атаки в центре чужой штрафной и уверенным ударом в касание перебросил мяч через Сафонова в дальний угол ворот.

Ответный матч пройдет 27 августа в Краснодаре.